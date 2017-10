Les associations ont besoin, pour se faire connaître, de présenter leurs missions, leurs activités et leurs objectifs. A juste titre, elles ne veulent pas consacrer une partie trop importante de leur budget dans la communication, au détriment de leurs actions et missions.

Les associations à but non lucratif (loi 1901) remplissent de plus en plus de missions et ont un besoin grandissant de communiquer sur leurs activités. Associations, nous vous proposons une offre spéciale - et adaptée : • la création de votre page d’accueil ; • la mise en place de l’architecture et de la charte graphique de votre site ; • la création de votre nom de domaine et de plusieurs boîtes e-mail ; • un formulaire de contact qui renvoie vers l’adresse e-mail de votre choix ; • la mise en (...)